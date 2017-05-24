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Украинские журналисты узнали о свободном доступе властей к запрещеным соцсетям

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Интернет-провайдер, обслуживающий здание кабинета министров Украины, не заблокировал запрещенные российские сайты. Об этом в среду, 24 мая, сообщают «Украинские новости».

По информации издания, чиновники украинского правительства по-прежнему могут пользоваться социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисами «Яндекс» и Mail.ru через точку доступа Wi-Fi.

22 мая сообщалось, что депутаты Верховной Рады продолжают пользоваться российской соцсетью «ВКонтакте». В частности, по информации журналистов, в социальной сети присутствуют парламентарии фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Мельниченко, Мустафа Найем и Дмитрий Голубев.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» подлежат блокировке на территории страны. Согласно документу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.

В Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам технически невозможно. По словам председателя организации Александра Федиенко, на выполнение указа понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.

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