СМИ сообщили о тайном посещении депутатами Рады соцсети «ВКонтакте»

Депутаты Верховной Рады Украины продолжают пользоваться запрещенной в стране российской соцсетью «ВКонтакте». Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает украинское издание «Вести».

В частности, по информации журналистов, в социальной сети присутствуют парламентарии фракции «Блок Петра Порошенко»: Владимир Мельниченко, Мустафа Найем и Дмитрий Голубев. Последний возглавляет «Интернет-партию Украины» и использует образ Дарта Вейдера.

Кроме того, известный нападками на Россию депутат Владимир Парасюк был во «ВКонтакте» вечером 19 мая, где на своей странице опубликовал фото в вышиванке. В субботу, 20 мая, свой аккаунт в соцсети посещал и радикальный националист Дмитрий Ярош. Впрочем, издание уточняет, что страницу может вести и другое лицо.

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Днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы могут прожить без российских соцсетей.

16 мая глава государства своим указом запретил в стране доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка была введена на три года. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Ограничения также коснулись ряда СМИ. В стоп-лист попали медиахолдинг «РБК», телеканалы «Звезда», ТНТ, НТВ и НТВ-Плюс, Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета», радиостанция «Наше радио».