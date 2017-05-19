Страна 404

На Украине начали воплощать в жизнь закон о блокировании российских интернет-ресурсов, подписанный президентом страны Петром Порошенко несколько дней назад. Однако вряд ли в администрации главы Украины ожидали столь ожесточенного сопротивления общества. Страна сплотилась: люди изливают гнев на официальной странице Порошенко в Facebook, СМИ публикуют инструкции о методах обхода запрета, юристы готовятся судиться с президентом. В возможных политических и социальных последствиях резонансного решения украинских властей разбиралась «Лента.ру».

Операция блицкриг

Запрет на российские соцсети и программное обеспечение Киев пытается внедрить максимально оперативно. 16 мая президент Порошенко своим указом ввел в действие решение украинского Совнацбеза, а уже на следующий день его опубликовали в официальном правительственном издании. И буквально сразу же началась зачистка. Некоторые особо ретивые компании, например, «Укртелеком», принялись исполнять волю президента, даже не дожидаясь официального оформления документов. Другие, в частности, главные украинские операторы сотовой связи, приступили к выполнению указа о блокировке через считаные часы после опубликования его в прессе. Процесс идет, собственно, киевские власти и не скрывают, что расчет у них — на режим блицкрига.

Затея и так более чем спорная, легальность принятого решения под огромным вопросом, и залог хотя бы относительного успеха официального Киева — обеспечить реализацию указа в самые краткие сроки. Глава украинского Совнацбеза Александр Турчинов даже специально обратился к провайдерам с призывом не ждать информационного письма от Службы безопасности, а «…с воодушевлением выполнять решение… и уже сегодня начинать блокировать российский санкционный контент». «Это ваш вклад в защиту страны... Уверен, что профессиональная пресса, настоящие патриоты будут стоять на страже украинской независимости и безопасности страны. Я прошу поддержать и донести необходимость этого решения», — рапортовал чиновник. В СБУ же недвусмысленно обратили внимание субъектов хозяйственной деятельности на необходимость безусловного выполнения указа, расплывчато заявив о разработке специального механизма по блокировке «вражеских сайтов».

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Именно военный контекст доминирует в заявлениях представителей власти и играющих на их стороне экспертов, пытающихся оправдать в глазах граждан решение Порошенко и компании. Один из ближайших соратников президента, депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев даже выстроил целую конспирологическую теорию, согласно которой через соцсети идут масштабные утечки секретной информации ВСУ. «Любая личная информация о геолокации, контактах сохраняется на серверах Российской Федерации, к которым имеет доступ Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление… Если украинский военнослужащий делает из своей воинской части фото и выкладывает его в соцсети, то российские спецслужбы… смогут не только проследить дислокацию воинской части, но и ее перемещение. Поэтому речь идет о вопросах безопасности, а не о цензуре», — объяснил он «несознательной» части населения.

Александр Турчинов Фото: Сергей Чужаков / AP

В схожем смысле высказались и другие сторонники президента. Однако на этом фоне порой проскакивают и довольно свежие мысли. Чего стоит, например, заявление руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентина Петрова о том, что Россия может использовать «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Навигатор» для планирования… эффективных наступательных действий на территории Украины. «Закруглил» тему сам Порошенко, сообщивший о некой «гибридной войне», которую якобы проводят некие «информационные войска России». Он сравнил нынешний запрет с ранее принятым решением о прекращении трансляции российских телевизионных каналов: «Это было определенным неудобством, но время доказало, что мы все делаем правильно». Аналогия получилась, надо сказать, так себе — да, из кабельных сетей российские каналы действительно выкинули, но люди переключились на спутниковые тарелки и вполне успешно обошли запрет, о чем президенту, видимо, доложить забыли.

Стадо безмолвное или право имеем?

Уже сейчас можно констатировать, что избранная лагерем Порошенко стратегия не сработала, во всяком случае — в полной мере. Общество пока упрямо не желает всерьез принимать «военную» версию, логично указывая, что с такой мотивацией решение можно было принимать еще несколько лет назад, но никак не сейчас. Люди убеждены: речь идет о зачистке информационного пространства, фактически запрете на инакомыслие накануне старта горячей фазы президентской кампании. Интересно, что главным толчком для лагеря президента насчет «неправильных» украинцев, с которыми экстренно что-то надо делать, вполне могли послужить недавние события, связанные с торжествами в стране по поводу 9 Мая. Бог с ним, что внедрение «европейского» Дня памяти и примирения идет не такими интенсивными темпами, как хотелось бы многим в Киеве. Но вот то, что самым популярным запросом в сети у украинцев в День Победы стал военный парад в Москве, с точки зрения администрации Порошенко — настоящая беда.

Косвенно подтверждает фактор 9 Мая и резонансное голосование по полному и окончательному запрету георгиевской ленты в Раде, по странному совпадению случившееся в этот же день. Видно, и в этом вопросе украинцы не пожелали проявить достаточно лояльности. По новому закону демонстрация «символа российской агрессии против Украины» карается весьма ощутимым штрафом. Похоже, не имея других способов удержать власть, в администрации Порошенко решили попросту запретить все то, что более-менее представляет опасность для нынешнего режима и не поддается контролю. Это уже не говоря о том, насколько нынешние санкции удобны для «точечного» преследования отдельных граждан, не желающих мириться с политикой властей, ведь следы «запретного» можно найти буквально у каждого. А также для отвлечения внимания от других серьезнейших вопросов — экономического кризиса, пенсионной реформы, распродажи земли, которую вот-вот запустит киевское правительство и прочих моментов.

В знак протеста против блокировки российских соцсетей магазин Roshen во Львове забросали мусором Фото: real-vin.com

Отдельные политологи в контексте последних событий называют граждан страны «молчаливым стадом, которое можно лупить кнутом все сильнее», однако справедливости ради стоит отметить, что ситуация не так печальна. Во-первых, 17 мая на Украине был побит рекорд посещаемости соцсети «ВКонтакте»: 18 миллионов уникальных пользователей за сутки, это на два миллиона больше предыдущего рекорда — весьма красноречивый ответ. Во-вторых, массово, на всех возможных читаемых площадках, публикуются инструкции, как обойти блокировку запрещенных на Украине российских сайтов и соцсетей. В-третьих, украинцы вовсю упражняются в остроумии и открыто высмеивают инициативы власти (одна из самых популярных шуток — для разблокирования «ВКонтакте» купите килограмм конфет Roshen). В стране разворачиваются стихийные акции неповиновения — во Львове (и это самый антироссийский регион, а что будет на юго-востоке страны) неизвестные забросали мусором вход в фирменный магазин Roshen, оставив там плакаты с призывами «Верни ВК» и «Убери мусор». В общем, можно уверенно сказать, что кроме «придворного пула» проплаченных экспертов, нововведения не поддержал никто.

Помимо иронии и издевательств в сети, история вполне может получить развитие в юридической плоскости. Юрист «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев уже подал иск к Порошенко и задается вопросом, что глава страны запретит далее — думать или дышать. «Украина — страна, которая движется в Европу, а делает то, что Северная Корея… Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять, что и где мне смотреть, писать и читать», — отмечает правозащитник. Поскольку про украинскую судебную систему все более-менее понятно, юрист Елена Лукаш (бывший министр юстиции страны) поясняет, как правильно обжаловать скандальный указ в Европейском суде по правам человека. «Думаю, что ЕСПЧ станет на сторону обратившихся, а государство Украина из-за недальновидных, противозаконных и абсурдных действий режима в очередной раз проиграет», — прогнозирует она. Так что вскоре Киев может ожидать несколько не слишком приятных сюрпризов.

По одной из версий, запреты может использовать против Порошенко бывший премьер Арсений Яценюк Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Кто подставил кролика Роджера?

Впрочем, есть и другая версия происходящих событий. Согласно ей, Порошенко, возможно, просто подставили, и он не кандидат в диктаторы, а пострадавшая сторона. Тут нужно вспомнить, что выступающие сейчас единым фронтом «запрещальщики» на президентских выборах окажутся по разные стороны баррикад. Лидер «Народного фронта» (НФ) Арсений Яценюк, с позором ушедший из исполнительной власти в 2016 году, спит и видит реванш своей политической силы. Расчет мог бы следующим — через СНБО и Турчинова, второй по значимости фигуры в НФ, убедить главу государства в крайней необходимости блокировки и запретов. Подписав итоговое решение и взяв на себя львиную долю ответственности за него, Порошенко оказался один на один с волной народного гнева. Чуть позже, когда выяснится, что реализовать запреты проблемно технически, над президентом начнут попросту смеяться.

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Это похоже на шахматную вилку: и придерживаться избранной стратегии плохо, и пойти на попятную означает полный имиджевый крах. А какой прекрасный подарок получили другие конкуренты Порошенко по президентской гонке — глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко и мэр Львова Андрей Садовый. Даже чрезвычайно больная для Украины тарифная тема не обладает таким сильным мобилизационным потенциалом. Согласно открытой информации, «ВКонтакте» и «Одноклассниками» пользовались порядка 20 миллионов украинцев, то есть практически половина страны. Это не говоря уже о проблеме с программным комплексом «1С», статус которого сейчас стал крайне спорным. На «1С» работает подавляющее большинство предприятий Украины, и серьезной альтернативы на горизонте не видно. Наконец, «вишенка на торте» — резкое осложнение отношений Порошенко с Западом, для которого свобода слова, во всяком случае на уровне деклараций, — неприкосновенная высшая ценность.

Последнее нельзя обойти вниманием, поскольку это будет первый действительно серьезный конфликт администрации президента Украины с западными патронами, да еще и незадолго до выборов. Небольшие недоразумения случались и ранее, однако сейчас совсем другое дело. Против блокирования высказался даже Госдеп США: «Свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в Конституции Украины, мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов». Положительно оценили новации только в НАТО, но отношение к этой институции на Украине таково, что поддержка альянса лишь еще больше озлобит население. В общем, последствия у блокирования могут оказаться далеко идущими и однозначно не такими, какими их представляли себе в лагере президента Украины.