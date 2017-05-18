Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за запрета соцсетей

Юрист «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев подал иск к президенту Украины Петру Порошенко об отмене его указа, предписывающего закрыть доступ пользователей к российским социальным сетям. Об этом Лихачев сообщил на своей странице в Facebook.

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«Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин президент. И дело не в ВК и не одноклассниках и т.д., дело в способе ограничить свободу», — написал юрист.

«Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать?» — задался Лихачев вопросом. Он указал на то, что Украина — страна, которая движется в Европу, а делает то, что Северная Корея.

«Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять, что и где мне смотреть, писать и читать», — заключил правозащитник.

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Иск, снимок которого прилагается в посте, подан в Высший административный суд Украины с требованием признать незаконным решение президента в части, противоречащей закону, и отменить эти положения указа.

16 мая Порошенко подписал указ, согласно которому сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» подлежат блокировке на территории страны. Согласно документу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.

В Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам технически невозможно. По словам председателя организации Александра Федиенко, на выполнение указа понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.