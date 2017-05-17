В Киеве допустили наступление российской армии на Украину по «Яндекс.Картам»

Российская армия может использовать сервисы «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор» для планирования наступления на Украину. Об этом в среду, 17 мая, в ходе круглого стола в Киеве заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Валентин Петров, передает агентство «Укринформ».
«Сервисы “Яндекса”, например “Пробки”, "Карты", “Навигатор” — это же в режиме онлайн получаемая информация о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия, то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны агентура, разведчики, даже спутники не нужны», — сказал Петров.
Он выразил мнение, что санкции против российских компаний следовало ввести гораздо раньше.
16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» подлежат блокировке на территории страны. Согласно президентскому указу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.
В Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, технически невозможно. По словам председателя организации Александра Федиенко, на выполнение указа понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.
Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».