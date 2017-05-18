Подавшему в суд на Порошенко юристу предрекли расправу

Юристу Роману Лихачеву, который подал иск к президенту Украины Петру Порошенко об отмене его указа, предписывающего закрыть доступ пользователей к российским социальным сетям, грозит физическая расправа. Об этом в четверг, 18 мая, Национальной службе новостей (НСН) сообщил крымский политолог Иван Мезюхо.

«Все граждане, которые на сегодняшний день на Украине выступают против действующей власти, против ее антиконституционных нормативно-правовых актов, являются мишенью для украинских радикалов, руками которых действующая украинская власть расправляется с инакомыслящими», — выразил мнение Мезюхо.

По его словам, граждане, которые открыто выступают против блокировки ведущих социальных сетей на Украине и, более того, подают иски в суд, «должны думать о безопасности, причем не только своей, но и своих близких и родственников».

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Ранее в четверг стало известно, что юрист «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев подал иск к президенту Украины Петру Порошенко. Он потребовал отменить указ, предписывающий закрыть доступ пользователям к российским социальным сетям. «Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин президент. И дело не в ВК и не одноклассниках и т.д., дело в способе ограничить свободу», — написал юрист в соцсети.

16 мая Порошенко подписал указ, согласно которому сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» подлежат блокировке на территории страны. Согласно документу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.

В Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам технически невозможно. По словам председателя организации Александра Федиенко, на выполнение указа понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.