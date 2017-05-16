Турчинов рассказал о вербовке украинцев спецслужбами в российских соцсетях

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» были запрещены в стране, так как в них российские спецслужбы вербуют агентов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает «Укринформ».

«Через них (соцсети — прим. «Ленты.ру») ведется фактически информационная агрессия против нашей страны, пропаганда, они даже используются для вербовки агентурной сети российскими спецслужбами», — сказал он.

Материалы по теме Развод по-украински Почему Порошенко назвал «безвиз» окончательным разрывом отношений с Россией

Ранее в тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в распространении антиукраинских призывов с помощью социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк назвал блокировку российских социальных сетей победой в информационной войне.

Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко издал указ о расширении санкций против России. В рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group, под запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Запрет введен сроком на три года.

Украинские политики регулярно выступают с разнообразными обвинениями в адрес России. В частности, Киев заявляет о причастности к конфликту в Донбассе. В январе 2015-го Верховная Рада Украины приняла постановление о признании РФ страной-агрессором. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.