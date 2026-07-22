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13:41, 22 июля 2026 (обновлено: 13:47, 22 июля 2026)Россия

Названы потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки лишились 1270 военнослужащих
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились в боях с российскими солдатами 1270 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо того, ВС России за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами — Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области.

В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ с начала проведения спецоперации лишились 673 самолетов, 284 вертолетов, 186 998 беспилотников, 30 252 танков и других боевых бронированных машин, а также 667 зенитных ракетных комплексов.

Ранее 22 июля стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что над столицей российского региона прогремели несколько взрывов.

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