Минобороны: ВСУ за сутки лишились 1270 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились в боях с российскими солдатами 1270 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо того, ВС России за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами — Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области.

В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ с начала проведения спецоперации лишились 673 самолетов, 284 вертолетов, 186 998 беспилотников, 30 252 танков и других боевых бронированных машин, а также 667 зенитных ракетных комплексов.

Ранее 22 июля стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что над столицей российского региона прогремели несколько взрывов.