Самый популярный в мире блогер женился

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast женился

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер опубликовал фотографии со свадебной церемонии. На них он запечатлен в белой рубашке с галстуком-бабочкой, белом пиджаке и черных брюках, а его избранница — в белом платье.

«Я встретила MrBeast, и это был лучший день в моей жизни», — подписала Бойсен снимки.

По данным издания People, торжество прошло на частном острове Некер, принадлежащем британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону. На церемонии присутствовали около 70 гостей.

В июне сообщалось, что на YouTube-канал MrBeast подписалась шестнадцатая часть населения Земли — 500 миллионов человек. В его профиле размещено более 980 видео, посвященных дорогим трюкам, челленджам и благотворительности.

Дональдсон и Бойсен начали встречаться в 2022-м. В декабре 2024 года блогер сделал возлюбленной предложение.