На блогера MrBeast подписалась шестнадцатая часть населения Земли

На YouTube-канал блогера MrBeast подписалось 500 миллионов человек

На самого популярного в мире YouTube-блогера MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) подписалась шестнадцатая часть населения Земли. Информация доступна на его канале.

Так, в настоящее время канал американского предпринимателя и филантропа насчитывает 500 миллионов подписчиков. На нем размещено 986 видео, посвященных дорогим трюкам, челленджам и благотворительности.

При этом MrBeast рассказал, что вырос в небогатой семье и добился успеха, потому что полностью посвятил себя любимому делу.

«В голове не укладывается, что у меня 500 миллионов подписчиков. Я ведь вырос не в Голливуде или Нью-Йорке. Я рос в крошечном городе без денег и возможностей. Но я был просто одержим своим делом. И конечно, мне повезло. Моя главная удача в том, что я очень рано понял, чем хочу заниматься. Я открыл для себя YouTube в 11 лет и отдался ему целиком», — отметил он.

Также инфлюэнсер ведет страницы с миллионной аудиторией в соцсетях. Например, на его аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подписано 87 миллионов человек, а в X (бывший Twitter) — 34,7 миллиона.

В мае MrBeast и блогер Чендлер Хэллоу попробовали самые странные шоколадные плитки мира, в число которых они включили гематоген.