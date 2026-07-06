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14:57, 6 июля 2026Россия

В России анонсировали увеличение интенсивности ударов по объектам на Украине

Картаполов: Российские военные увеличат интенсивность ударов по объектам на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) увеличат интенсивность ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Парламентарий прокомментировал ночной удар Российской армии по связанным с Вооруженными силами Украины объектам, расположенным в Киеве и области.

«Не только сохранят, но и увеличат интенсивность», — обозначил Картаполов, отвечая на вопрос о дальнейших действиях российских военных относительно темпов нанесения ударов по Украине.

Ранее стало известно об ударе возмездия по территории Украины за атаки на российскую гражданскую инфраструктуру. Под огнем оказались украинская столица и область, а также другие регионы страны. По данным Минобороны, целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы.

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