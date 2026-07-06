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15:03, 6 июля 2026Путешествия

19-летняя россиянка потеряла сознание после купания в море в Египте и не выжила

19-летняя туристка из Белгорода отравилась на отдыхе в Хургаде и не выжила
Алина Черненко

Фото: Giovanni Love / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка тяжело отравилась во время отдыха в Египте и не выжила. Об этом пишет Baza.

19-летняя жительница Белгорода Регина прилетела на курорт Хургада с семьей. В конце июня девушка почувствовала недомогание: у нее появились сильная слабость, рвота и расстройство желудка. Почти весь день россиянка провела в номере отеля, а вечером после купания в море она потеряла сознание.

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Соотечественницу доставили в больницу, где врачи смогли оказать ей необходимую помощь. Но из-за длительного кислородного голодания у Регины произошло тяжелое поражение мозга — она впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.

Кроме того, медицинские специалисты диагностировали у пациентки воспаление легких из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути и тяжелое нарушение обмена веществ с критическим падением уровня калия в крови.

Члены семьи попытались экстренно эвакуировать девушку на родину для дальнейшего лечения, но не успели. Окончательные выводы о причине ее кончины сделают по итогам медицинской экспертизы уже в России.

Ранее другая российская туристка не выжила после употребления местного вина на индонезийском курорте Бали. Она потеряла сознание по дороге в больницу и провела в коме 22 дня.

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