Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла

Mash: Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла

Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка провела в коме 22 дня. Медики боролись за ее жизнь, но два обследования показали полное отсутствие кровоснабжения головного мозга. Родственники пациентки подписали отказ от реанимации, в результате девушка скончалась.

Анна приехала на курортный остров 31 мая. На следующий день она попробовала популярное местное вино, после чего ее госпитализировали. По дороге в больницу россиянка впала в кому, а позже у нее произошла смерть мозга. У женщины диагностировали отравление метанолом.