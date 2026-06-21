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23:59, 21 июня 2026Путешествия

Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла

Mash: Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка провела в коме 22 дня. Медики боролись за ее жизнь, но два обследования показали полное отсутствие кровоснабжения головного мозга. Родственники пациентки подписали отказ от реанимации, в результате девушка скончалась.

Анна приехала на курортный остров 31 мая. На следующий день она попробовала популярное местное вино, после чего ее госпитализировали. По дороге в больницу россиянка впала в кому, а позже у нее произошла смерть мозга. У женщины диагностировали отравление метанолом.

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