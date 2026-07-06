Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 6 июля 2026Экономика

На Москву обрушится гроза

В Москве 6 июля ожидается гроза с сильными порывами ветра
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве в понедельник, 6 июля, ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

Непогода ожидается с 15 часов и продлится до вечера. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности, сигнализирующий о потенциально опасной погоде, из-за сильного ветра и грозы. Горожан призвали быть максимально внимательными на улице в непогоду.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в ближайшую неделю погода в Москве будет умеренно теплой с ежедневными осадками. За неделю может выпасть около 80 процентов месячной нормы осадков. Температура воздуха в начале недели будет достигать плюс 19-23 градусов Цельсия, а в среду и четверг — плюс 22 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выдвинули кандидата на пост главы республики

    В России анонсировали увеличение интенсивности ударов по объектам на Украине

    На Москву обрушится гроза

    Звезды сериала «Бригада» не пришли на похороны Александра Высоковского

    Симоньян простила осужденных за покушение на нее

    Европа испугалась «неприятных сюрпризов» Трампа в отношении НАТО

    НАСА рассказало о планах освоения Луны

    Раскрыта роль Британии в атаке на Севастополь и Киево-Печерскую лавру

    В сети появились подробности роскошной свадьбы Тейлор Свифт

    Уточнен статус матери погибшей пятилетней россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok