На Москву обрушится гроза

В Москве 6 июля ожидается гроза с сильными порывами ветра

В Москве в понедельник, 6 июля, ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

Непогода ожидается с 15 часов и продлится до вечера. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности, сигнализирующий о потенциально опасной погоде, из-за сильного ветра и грозы. Горожан призвали быть максимально внимательными на улице в непогоду.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в ближайшую неделю погода в Москве будет умеренно теплой с ежедневными осадками. За неделю может выпасть около 80 процентов месячной нормы осадков. Температура воздуха в начале недели будет достигать плюс 19-23 градусов Цельсия, а в среду и четверг — плюс 22 градусов.