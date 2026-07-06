Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:03, 6 июля 2026Моя страна

В России ребенку на 33 минуты остановили сердце ради спасения его жизни

В Сургуте медики поставили трехмесячному малышу заплатку из тканей его же сердца
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Сургуте медики спасли жизнь трехмесячного малыша из Радужного — для этого им пришлось остановить его сердце на 33 минуты. Подробности истории раскрывает «Московской комсомолец — Югра».

Ребенку диагностировали выраженный клапанный стеноз аорты. Заболевание считается врожденным пороком сердца, при котором орган вынужден испытывать большие перегрузки и из-за этого быстро изнашивается.

В течение почти двух с половиной часов кардиохирурги по кусочкам восстанавливали нормальную анатомию сосуда. Из этого времени 33 минуты сердце маленького пациента находилось в состоянии управляемой остановки.

Успех операции врачам принесла методика Доти — они выполнили пластику восходящей аорты, используя заплатку из тканей сердца малыша. Для реконструкции был взять участок сердечной сумки размером три на три сантиметра.

Операция завершилась успешно. Сейчас мальчик восстанавливается.

Ранее в Татарстане женщину спасли после укуса гадюки. Медики оказали экстренную помощь и спасли ее от удушения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из впервые атакованного ВСУ региона в 2500 километрах от границы

    Хозяйка ушла из жизни и оставила в квартирах 100 кошек

    Россия выразила протест Швеции в связи атакой БПЛА на посольство страны

    Напавшая на захотевшую ей помочь девочку россиянка доставлена на допрос

    Репетитор высказался о рейтинге стобалльников на ЕГЭ

    Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе

    В Госдуме заинтересовались судьбой пострадавших от «схемы Долиной»

    Раскрыта страшная правда о детстве самой красивой девочки в мире

    Россиянам со вкладами в банках дали важный совет

    Последствия поражения склада боеприпасов с ураном под Киевом оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok