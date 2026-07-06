В России ребенку на 33 минуты остановили сердце ради спасения его жизни

В Сургуте медики поставили трехмесячному малышу заплатку из тканей его же сердца

В Сургуте медики спасли жизнь трехмесячного малыша из Радужного — для этого им пришлось остановить его сердце на 33 минуты. Подробности истории раскрывает «Московской комсомолец — Югра».

Ребенку диагностировали выраженный клапанный стеноз аорты. Заболевание считается врожденным пороком сердца, при котором орган вынужден испытывать большие перегрузки и из-за этого быстро изнашивается.

В течение почти двух с половиной часов кардиохирурги по кусочкам восстанавливали нормальную анатомию сосуда. Из этого времени 33 минуты сердце маленького пациента находилось в состоянии управляемой остановки.

Успех операции врачам принесла методика Доти — они выполнили пластику восходящей аорты, используя заплатку из тканей сердца малыша. Для реконструкции был взять участок сердечной сумки размером три на три сантиметра.

Операция завершилась успешно. Сейчас мальчик восстанавливается.

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