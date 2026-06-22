Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:04, 22 июня 2026Моя страна

В Татарстане женщину спасли после укуса гадюки

Врачи спасли жительницу Елабуги, которую укусила гадюка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Татарстане женщина приняла укус гадюки за порез о стекло и едва не задохнулась. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».

Жительница Елабуги собирала ягоды в лесу за городом, когда почувствовала укол. Она подумала, что поранилась осколком, но вскоре заметила в зелени змею. Рана быстро опухла, начался отек дыхательных путей. Пострадавшая обратилась в больницу и через 30 минут уже была в реанимации Елабужской ЦРБ. Врачи оказали экстренную помощь и спасли ее от удушения, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В Минздраве призвали татарстанцев быть внимательными в лесу и при подозрении на укус змеи немедленно вызывать скорую, не занимаясь самолечением. В Елабуге зафиксирован уже не первый случай встречи с гадюкой в этом сезоне, и медики напоминают, что промедление может стоить жизни.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

Ранее сообщалось, что рязанский врач спас двух пассажирок рейса с индонезийского острова Бали в Москву. Когда заведующий Территориальным центром медицины катастроф, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Кошкин летел с азиатского курорта в российскую столицу, одна из его попутчиц внезапно почувствовала себя плохо. Выяснилось, что накануне ее укусила змея, и когда лайнер поднялся в воздух, на месте укуса стал нарастать отек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Должны ответить все поголовно». ВСУ устроили налет на крупнейший центр космической связи России

    Samsung уступила место самой дорогой компании Кореи другому гиганту

    Руководитель ФРС США при четырех президентах умер в возрасте 100 лет

    Советский писатель назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

    Сеанс межспутниковой связи провели в России

    Очевидцы описали ракетный удар ВСУ по Воронежу

    Самолет с 129 пассажирами едва не сел на взлетающий лайнер в аэропорту США

    В России ответили на планы Киева по запуску ракет и дронов

    В Татарстане женщину спасли после укуса гадюки

    Названа цель атак ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok