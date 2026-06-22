В Татарстане женщину спасли после укуса гадюки

Врачи спасли жительницу Елабуги, которую укусила гадюка

В Татарстане женщина приняла укус гадюки за порез о стекло и едва не задохнулась. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».

Жительница Елабуги собирала ягоды в лесу за городом, когда почувствовала укол. Она подумала, что поранилась осколком, но вскоре заметила в зелени змею. Рана быстро опухла, начался отек дыхательных путей. Пострадавшая обратилась в больницу и через 30 минут уже была в реанимации Елабужской ЦРБ. Врачи оказали экстренную помощь и спасли ее от удушения, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В Минздраве призвали татарстанцев быть внимательными в лесу и при подозрении на укус змеи немедленно вызывать скорую, не занимаясь самолечением. В Елабуге зафиксирован уже не первый случай встречи с гадюкой в этом сезоне, и медики напоминают, что промедление может стоить жизни.

Ранее сообщалось, что рязанский врач спас двух пассажирок рейса с индонезийского острова Бали в Москву. Когда заведующий Территориальным центром медицины катастроф, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Кошкин летел с азиатского курорта в российскую столицу, одна из его попутчиц внезапно почувствовала себя плохо. Выяснилось, что накануне ее укусила змея, и когда лайнер поднялся в воздух, на месте укуса стал нарастать отек.