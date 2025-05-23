Российский врач спас укушенную змеей пассажирку рейса с Бали

Минздрав: Рязанский врач спас двух пассажирок рейса с Бали в Москву

Рязанский врач спас двух пассажирок рейса с индонезийского острова Бали в Москву. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Рязанской области во «ВКонтакте».

Когда заведующий Территориальным центром медицины катастроф, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Кошкин летел с азиатского курорта в российскую столицу, одна из его попутчиц внезапно почувствовала себя плохо. Выяснилось, что накануне ее укусила змея, и когда лайнер поднялся в воздух, на месте укуса стал нарастать отек. Кошкин провел женщине терапию, и пациентка благополучно долетела до Москвы.

Вскоре врач потребовался еще одной пассажирке — женщина потеряла сознание. Медработник помог ей прийти в себя и весь оставшийся полет наблюдал за пациенткой.

«Грамотные действия Александра Кошкина помогли обеим женщинам долететь до Москвы, где их встречала бригада российских медиков», — добавили в Минздраве.

Ранее врач из Воронежа во время длительного перелета оказала попутчику в самолете медицинскую помощь и спасла его от интоксикации. У 36-летнего мужчины было острое отравление, сопровождавшееся диареей.

