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18:47, 16 апреля 2025Моя страна

Врач из российского города спасла пассажира самолета с диареей

РИА Новости: Врач из Воронежа спасла пассажира самолета с острым отравлением
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom  

Врач анестезиолог-реаниматолог из Воронежа во время длительного перелета оказала попутчику в самолете медицинскую помощь и спасла его от интоксикации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 15 апреля, на рейсе из Владивостока в Москву. Светлана Еремина возвращалась в российский город с медицинской выставки, которая проходила в китайском Шанхае.

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Примерно через час полета стюардесса начала искать на борту врача, так как одному из пассажиров стало плохо. На помощь вызвалась Еремина. Оказалось, что у 36-летнего мужчины было острое отравление, сопровождавшееся диареей. Врач дала ему кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации.

«Без медпомощи во время длительного перелета могло ухудшиться его здоровье», — позже призналась россиянка в беседе с изданием.

Она добавила, что работает врачом уже 25 лет и не в первый раз оказывает помощь пассажирам самолетов.

В июле 2024 года российские врачи трижды спасли жизнь пассажирке рейса Москва — Южно-Сахалинск. Во время полета она перенесла приступы судорог.

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