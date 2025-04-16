Врач из российского города спасла пассажира самолета с диареей

РИА Новости: Врач из Воронежа спасла пассажира самолета с острым отравлением

Врач анестезиолог-реаниматолог из Воронежа во время длительного перелета оказала попутчику в самолете медицинскую помощь и спасла его от интоксикации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 15 апреля, на рейсе из Владивостока в Москву. Светлана Еремина возвращалась в российский город с медицинской выставки, которая проходила в китайском Шанхае.

Примерно через час полета стюардесса начала искать на борту врача, так как одному из пассажиров стало плохо. На помощь вызвалась Еремина. Оказалось, что у 36-летнего мужчины было острое отравление, сопровождавшееся диареей. Врач дала ему кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации.

«Без медпомощи во время длительного перелета могло ухудшиться его здоровье», — позже призналась россиянка в беседе с изданием.

Она добавила, что работает врачом уже 25 лет и не в первый раз оказывает помощь пассажирам самолетов.

В июле 2024 года российские врачи трижды спасли жизнь пассажирке рейса Москва — Южно-Сахалинск. Во время полета она перенесла приступы судорог.