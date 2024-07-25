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13:25, 25 июля 2024Путешествия

Российские врачи трижды спасли жизнь пассажирке на борту самолета

Медики трижды спасли жизнь пассажирке рейса Москва — Южно-Сахалинск

Фото: Gus Ruballo / Unsplash

Пассажирка российского самолета перенесла приступы судорог во время полета. Об этом пишет портал Astv.ru.

Женщине стало плохо на рейсе из Москвы в Южно-Сахалинск 24 июля. Сразу после набора высоты у нее начались судороги с потерей дыхания.

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На борту оказались медики, которые пришли на помощь пассажирке. Врач реаниматолог-анестезиолог с Сахалина, врач-онколог из Санкт-Петербурга и медсестра из Южно-Курильска трижды спасли жизнь россиянки. Приступы повторялись, но медикам удалось их купировать.

Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. После приземления экипаж авиакомпании выразил благодарность врачам и медсестре.

Ранее 13-летняя пассажирка разлила на себя чай в самолете и обожгла ноги. Из-за кипятка кожа на ногах девочки стала слезать клочьями.

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      Мария Борисова
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