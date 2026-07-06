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15:03, 6 июля 2026Мир

Правительство ХАМАС сложит полномочия в Газе

AFP: ХАМАС распустит орган управления Газой для передачи власти специальному комитету
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило о роспуске органа, который управлял сектором Газа почти два десятилетия. Его полномочия будут переданы специально созданному Национальному комитету по управлению Газой, сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Глава чрезвычайного правительственного комитета Мохаммед аль-Фарра официально подал в отставку... Также было принято решение о роспуске комитета для содействия административному и государственному переходу к Национальному комитету по управлению Газой», — заявил глава медиаофиса правительства ХАМАС Исмаил аль-Тавабта.

Национальный комитет по управлению Газой был создан Советом мира, учрежденным президентом США Дональдом Трампом после его посредничества в заключении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

В июне замглавы МИД России Георгий Борисенко принял зампреда Политбюро палестинского движения ХАМАС Мусу Абу Марзука. Стороны обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта с упором на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа.

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