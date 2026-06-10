В МИД России приняли представителя воюющей против Израиля группировки

Замглавы МИД России Георгий Борисенко принял зампреда Политбюро палестинского движения ХАМАС Мусу Абу Марзука. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта с упором на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа.
«С российской стороны акцентирована задача продолжения целенаправленной работы в интересах достижения межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и комплексного урегулирования палестинской проблемы», — отметили в МИД.
Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации в секторе Газа нового лидера военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС Мухаммеда Уде.