В МИД России приняли представителя воюющей против Израиля группировки

Замглавы МИД России Борисенко принял зампреда Политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука

Замглавы МИД России Георгий Борисенко принял зампреда Политбюро палестинского движения ХАМАС Мусу Абу Марзука. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта с упором на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа.

«С российской стороны акцентирована задача продолжения целенаправленной работы в интересах достижения межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и комплексного урегулирования палестинской проблемы», — отметили в МИД.

Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации в секторе Газа нового лидера военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС Мухаммеда Уде.