09:53, 27 мая 2026Мир

Израиль ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в секторе Газа нового лидера военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС Мухаммеда Уде. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Telegram.

Отмечается, что этому удару предшествовали месяцы разведывательной деятельности, направленной на отслеживание перемещений Уде.

Кроме того, был нанесен удар по расположенной неподалеку квартире, принадлежавшей боевику ХАМАС, который участвовал в атаке на территорию Израиля 7 октября и входил в окружение Уде.

Ранее израильские военные обнаружили в секторе Газа и ликвидировали вооруженных радикалов, которые пересекли «желтую линию» и приблизились непосредственно к военным ЦАХАЛ.

