Израильские военные заявили о ликвидации вооруженных радикалов в секторе Газа

Израильские военные обнаружили и ликвидировали вооруженных радикалов в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Несколько инцидентов произошли в субботу, 2 мая. Четыре вооруженных радикала пересекли «желтую линию» и приблизились непосредственно к военным.
Трое из них были ликвидированы, по одному «зафиксировано попадание», уточнили в ЦАХАЛ.
Ранее Армия обороны Израиля отчиталась о поражении 40 объектов инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана.