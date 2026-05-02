Израильские военные заявили о ликвидации вооруженных радикалов в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израильские военные ликвидировали вооруженных радикалов в секторе Газа

Израильские военные обнаружили и ликвидировали вооруженных радикалов в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Несколько инцидентов произошли в субботу, 2 мая. Четыре вооруженных радикала пересекли «желтую линию» и приблизились непосредственно к военным.

Трое из них были ликвидированы, по одному «зафиксировано попадание», уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее Армия обороны Израиля отчиталась о поражении 40 объектов инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана.