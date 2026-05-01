В ЦАХАЛе отчитались о поражении 40 объектов «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ уничтожил 40 объектов инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о поражении 40 объектов инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале военной организации.

«Среди целей ударов были командные центры, <...>военные сооружения и другая террористическая инфраструктура», — сказано в сообщении. Кроме того, сообщалось, что 30 апреля была обнаружена и уничтожена подозрительная воздушная цель.

25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.