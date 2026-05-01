Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:58, 1 мая 2026Мир

В ЦАХАЛе отчитались о поражении 40 объектов «Хезболлы» в Ливане

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Shir Torem / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о поражении 40 объектов инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале военной организации.

«Среди целей ударов были командные центры, <...>военные сооружения и другая террористическая инфраструктура», — сказано в сообщении. Кроме того, сообщалось, что 30 апреля была обнаружена и уничтожена подозрительная воздушная цель.

25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok