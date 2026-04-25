Нетаньяху приказал нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

«Глава правительства Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля наносить мощные удары по целям "Хезболла" в Ливане», — говорится в заявлении.

8 апреля Армия обороны Израиля нанесла самую масштабную серию ударов по всей территории Ливана. В заявлении израильские военные отметили, что атака была основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.