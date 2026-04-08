Израиль нанес самую масштабную серию ударов по Ливану

Армия Израиля заявила о нанесении новой серии ударов по всему Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новую самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Об этом говорится в заявлении израильской армии в Telegram.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ завершил широкомасштабную серию ударов по командным центрам и военным объектам "Хезболлы" в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана», — сообщили в Армии Израиля.

Отмечается, что крупномасштабная атака основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.

Кроме того, в ЦАХАЛ подчеркнули, что большая часть пораженной инфраструктуры находилась среди гражданского населения, и назвали это «циничной эксплуатацией» жителей Ливана в качестве «живых щитов».

Ранее Иран обвинил США и Израиль в нарушении режима прекращения огня. Согласно сообщению Press TV, США и Израиль нарушили перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана.