13:57, 8 апреля 2026Мир

Иран обвинил США и Израиль в нарушении перемирия

PressTV: США и Израиль нарушили перемирие, атаковав НПЗ на юге Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media / Reuters

США и Израиль нарушили перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на юге Ирана. Об этом сообщает Press TV.

«В нарушение режима прекращения огня силы США и Израиля подвергли обстрелу нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. В настоящее время группы по обеспечению безопасности и пожарные работают над тушением пожара», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.

