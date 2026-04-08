Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 8 апреля 2026Мир

В Кремле отреагировали на перемирие США и Ирана

Песков: Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути эскалации
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. Так перемирие Вашингтона и Тегерана прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«На фоне вчерашних, достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Москва с самого начала говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации ситуации вокруг Ирана в мирное русло По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перемирие с США достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов. Политик подчеркнул, что с сегодняшнего дня иранцы останутся едины, будь то в сфере дипломатии, обороны, на улицах или в сфере оказания услуг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok