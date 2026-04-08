В Кремле отреагировали на перемирие США и Ирана

Песков: Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути эскалации

Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. Так перемирие Вашингтона и Тегерана прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«На фоне вчерашних, достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Москва с самого начала говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации ситуации вокруг Ирана в мирное русло По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перемирие с США достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов. Политик подчеркнул, что с сегодняшнего дня иранцы останутся едины, будь то в сфере дипломатии, обороны, на улицах или в сфере оказания услуг.