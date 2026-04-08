12:36, 8 апреля 2026Мир

Президент Ирана прокомментировал перемирие с США

Пезешкиан: Перемирие достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Iran's Presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Перемирие достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на странице в соцсети X.

«Прекращение огня, достигнутое благодаря принятию общих принципов, желаемых Ираном, стало плодом крови нашего великого мученика-лидера Хаменеи и результатом присутствия всего народа на месте событий», — написал он.

Политик подчеркнул, что с сегодняшнего дня иранцы останутся едины, будь то в сфере дипломатии, обороны, на улицах или в сфере оказания услуг.

8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

