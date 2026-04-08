США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и согласились на двухнедельное перемирие. Как в этом замешан Китай?

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке. По его словам, почти все спорные вопросы между сторонами были согласованы.

Иран заявил о победе над США

Высший совет национальной безопасности Ирана выпустил заявление, в котором объявил о победе республики над Соединенными Штатами. Отмечается, что Вашингтон был вынужден принять предложение Тегерана из десяти пунктов. Согласно информации местных СМИ, иранская сторона потребовала принять принцип ненападения, сохранить за ней контроль над Ормузским проливом, согласиться с процессом обогащения урана на территории страны, а также отменить все основные и вторичные санкции.

Кроме того, Вашингтон согласился с пунком о выплате Тегерану компенсации, уточняет местное телевидение. В США также пойдут на вывод всех американских военных сил из региона и прекращение боевых действий на всех фронтах, в частности, против исламского сопротивления в Ливане.

В Иране пообещали, что безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель.

В перемирии участвовал Китай

Китай в последнюю минуту вмешался и убедил Иран согласиться на двухнедельное прекращение огня. По данным The New York Times, КНР призвала Исламскую Республику проявить гибкость и разрядить напряженность.

Также Иран подтолкнули к перемирию и «отчаянные попытки» Пакистана наладить переговоры. Еще одним аргументом стали и опасения Тегерана по поводу экономических последствий ударов по энергетической инфраструктуре страны.

По словам собеседников издания NYT, прекращение огня иранской стороной одобрил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

Израиль присоединился к соглашению и снова ударил по Ирану

Израиль присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, власти Израиля согласились прекратить бомбардировки Исламской Республики на время ведения переговоров.

Однако после этого издание Times of Israel со ссылкой на представителя службы безопасности сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по Ирану. В частности, атакуют республику военно-воздушные силы (ВВС) Израиля. Также фиксируются пуски ракет со стороны Ирана.

США и Иран проведут переговоры

Первый раунд мирных переговоров США и Ирана пройдет в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде. Делегации обеих стран пригласил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Я тепло приветствую этот мудрый жест и выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран, а также приглашаю их делегации в Исламабад в пятницу, 10 апреля 2026 года, для дальнейших переговоров с целью заключения окончательного соглашения об урегулировании всех споров Шехбаз Шариф Премьер-министр Пакистана

По словам представителя Белого дома Кэролайн Левитт, идет дискуссия о личных переговорах, однако окончательного решения пока не принято.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер будут участвовать в мирных переговорах. По данным CNN, встреча американской и иранской сторон пройдет в присутствии представителей Пакистана. Они выступят в качестве посредников.