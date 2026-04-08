Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 8 апреля 2026Мир

Трамп заявил о согласовании спорных вопросов с Ираном

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Почти все спорные вопросы между США и Ираном согласованы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем его рабочей основой для переговоров. Почти все спорные вопросы между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы», — написал Трамп.

Ранее президент США сообщил, что он согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Трамп также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном

    Стало известно о согласии США оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном

    Иран объявил о победе над США после слов Трампа

    Трамп заявил о согласовании спорных вопросов с Ираном

    Учительница рисования занималась сексом с несовершеннолетним в школе и машине

    Выявлена группа людей с повышенным риском раннего инсульта

    Родителям школьников предложили сдать пробный ЕГЭ

    Раскрыта позиция Израиля по перемирию США с Ираном

    В Иране опровергли удар по заводам алюминиевого производства

    Москвичу дали 15 суток за попытку украсть девушку, как в «Кавказской пленнице»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok