Трамп заявил о согласовании спорных вопросов с Ираном

Трамп: США и Иран согласовали спорные вопросы

Почти все спорные вопросы между США и Ираном согласованы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем его рабочей основой для переговоров. Почти все спорные вопросы между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы», — написал Трамп.

Ранее президент США сообщил, что он согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Трамп также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.