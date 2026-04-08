03:01, 8 апреля 2026Мир

Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

Глава МИД Ирана Аракчи: Ормузский пролив откроют в течение двух недель
Марина Совина (ночной редактор)

Безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно в течение двух недель. Такие сроки назвал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.

Он отметил, что это будет возможно благодаря координации с Вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений.

Как стало известно, Соединенные Штаты согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном.

Ранее Аббас Аракчи сообщил, что Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим государствам, которые считает дружественными. К таким странам, в частности, относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан, указал он. До этого Тегеран открыл Ормузский пролив для судов с гуманитарными грузами и важными товарами.

