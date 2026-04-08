Стало известно о согласии США оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном

Совбез ИРИ: США согласны оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном

Соединенные Штаты согласны оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном. Об этом сообщили в Совебезе Ирана, передает РИА Новости.

Кроме того, власти США согласны выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока, уточнили в Совете безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Трамп также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.

По его словам, почти все спорные вопросы между США и Ираном согласованы.