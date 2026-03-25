Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

22:39, 25 марта 2026Мир

Аракчи: Иран разрешил проход через Ормузский пролив РФ и дружественным странам
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим государствам, которые считает дружественными. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, его слова приводит агентство Tasnim.

К таким странам, в частности, относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан, указал он.

«Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — высказался Аракчи.

Ранее глава иранского МИД заявил, что администрация президента США Дональда Трампа заявлениями о переговорах признала свое поражение. По его словам, США направляют Ирану сообщения через различных посредников, однако это еще не означает, что Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном.

