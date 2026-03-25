22:22, 25 марта 2026Мир

В МИД Ирана резко высказались о переговорах с США

Глава МИД Ирана Аракчи: США заявлениями о переговорах признали свое поражение
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа заявлениями о переговорах признала свое поражение. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает агентство Tasnim.

«Тот факт, что они заговорили о переговорах, — это признание поражения. Разве раньше они не требовали безоговорочной капитуляции? Так почему же теперь они мобилизуют своих чиновников для ведения переговоров?» — сказал он.

По его словам, США направляют Ирану сообщения через различных посредников, однако это еще не означает, что Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном.

Прежде Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его реакцию на удары по катарской энергетической инфраструктуре. По его словам, Макрон не произнес и слова осуждения ударов США и Израиля по Ирану и выразил «обеспокоенность» только после ответных действий Тегерана.

