В сети восхитились фото Елены Летучей в бикини

В сети восхитились фото российской ведущей Елены Летучей в купальниках на отдыхе. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость рассказала, что проводит отпуск в Турции. На размещенных кадрах она предстала на пляже в белом бикини, дополнив образ массивным ожерельем и цветком за ухом. Также Летучая снялась в ванной в комплекте черного цвета.

Поклонники высказались о публикации в комментариях. «Очень красивая», «Фигура обалденная», «Богиня», «Идеал», — сделали комплименты юзеры.

В апреле Елена Летучая в прозрачном платье отметила день рождения мужа — адвоката Юрия Анашенкова.