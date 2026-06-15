Скрывавшиеся 10 лет члены ОПГ получили приговор в российском городе

В Архангельске скрывавшиеся 10 лет члены ОПГ получили 17 и 22 года колонии

В Архангельске областной суд приговорил двух членов организованной преступной группы (ОПГ) к 17 и 22 годам лишения свободы. Они в течение 10 лет находились в международном розыске, а один из них при задержании убил сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранты — Александр Андреев и Вячеслав Шелегеде. Первого задержали в Архангельской области 5 апреля 2024 года. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и убил сотрудника Росгвардии. Шелегеде задержали в Санкт-Петербурге.

По информации прокуратуры, обвиняемые признаны виновными за преступления, которые они совершили в составе ОПГ в 2012-2014 годах. Они входили в преступное сообщество, известное под названием «шаманинские». В нем состояло пять банд. Они требовали у предпринимателей регулярную уплату так называемой дани за криминальное покровительство.

Андреев получил 22 года лишения свободы, а Шелегеде — 17. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что дело 15 участников уральской организованной преступной группы (ОПГ) с мойки передадут в суд.

