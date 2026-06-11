Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:30, 11 июня 2026Силовые структуры

Трое участников ОПГ с мойки пропали без вести в российском регионе

На Урале дело 15 членов ОПГ передадут в суд, но трое из них пропали без вести
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дело 15 участников уральской организованной преступной группы (ОПГ) с мойки передадут в суд. Об этом сообщает Е1.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, им будет предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям. Из них пятеро человек подписали контракт с Минобороны России и сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из которых трое признаны официально пропавшими без вести, а еще двое получили ранения.

По другой информации, в деле 18 обвиняемых.

Ранее сообщалось, что главаря одной из самых кровавых банд России Алексея Худаева нашли мертвым в камере оренбургского СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего вице-губернатора нашли под кокаином в Москве

    Голубые джинсы назвали устаревшими

    Посол Франции оценил встречу в МИД России

    Врач предупредила о неочевидной причине ускоренного старения

    Трое участников ОПГ с мойки пропали без вести в российском регионе

    В России подешевел iPhone 17

    Тутберидзе раскритиковала Петросян за ее выступление на Олимпиаде

    Экономический лидер Евросоюза погрузился в инвестиционный кризис

    Популярная российская 24-летняя блогерша станет матерью

    Объявлены российские цены на первую модель автобренда Jeland

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok