Трое участников ОПГ с мойки пропали без вести в российском регионе

Дело 15 участников уральской организованной преступной группы (ОПГ) с мойки передадут в суд. Об этом сообщает Е1.ru в своем Telegram-канале.
По данным канала, им будет предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям. Из них пятеро человек подписали контракт с Минобороны России и сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из которых трое признаны официально пропавшими без вести, а еще двое получили ранения.
По другой информации, в деле 18 обвиняемых.
Ранее сообщалось, что главаря одной из самых кровавых банд России Алексея Худаева нашли мертвым в камере оренбургского СИЗО.