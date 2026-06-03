Главаря одной из самых кровавых банд России нашли мертвым в СИЗО

Главарь банды киллеров Худаев покончил с собой в СИЗО Оренбурга

Главаря одной из самых кровавых банд России Алексея Худаева нашли мертвым в камере оренбургского СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, он покончил с собой.

Арестант возглавлял ОПГ «Оренбургские киллеры», которая действовала в регионе с 2008 года. На их счету расправы над бизнесменами и ребенком.

Худаева задержали в Москве зимой 2025 года за организацию преступного сообщества и заказные убийства. Он был в розыске пять лет, за это время его сообщников приговорили к срокам от 18 лет до пожизненного.

На допросах киллеры рассказывали следователям о некой «философии», которая двигала ими. Они учились своему криминальному ремеслу на бомжах, с которыми расправлялись, чтобы отточить свои навыки.

Среди их жертв житель Оренбурга с семилетним сыном, которых нашли с ножевыми ранениями в январе 2018 года в белом внедорожнике; руководитель компании «Газпромтранс» Андрей Бахарев с супругой и охранником. При этом у топ-менеджера во рту и ранах находились купюры, из чего следователи пришли к выводу о заказном характере преступления и финансовой причине расправы.

Также банду Худаева подозревают в причастности к исчезновению 17 лет назад супругов Веселовых. Их расчлененные тела нашли закопанными в лесу.