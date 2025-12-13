Предводитель банды «философствующих» киллеров попался в России после пяти лет розыска

Задержан главарь банды киллеров Худаев за серию заказных убийств в Оренбурге

Правоохранительные органы задержали особо опасного преступника Алексея Худаева, руководившего бандой киллеров, промышлявшей в Оренбурге с 2008 года. Об этом сообщает «КП».

Мужчина находился в международном розыске с 2020 года. Его обвиняют в организации серии заказных преступлений. Он был единственным участником банды, которому удалось скрыться от правосудия. Его сообщники Виктор Бертхольц, Александр Оршлет, Виктор Белкин и Иван Козачков понесли наказание, они получили от 17 до 21 года в колонии строгого режима, Никита Игнатов не дожил до приговора из-за туберкулеза.

На допросах они рассказывали следователям о некой «философии», которая двигала ими. Киллеры учились своему криминальному ремеслу на бомжах, с которыми расправлялись, чтобы отточить свои навыки. Также среди их жертв житель Оренбурга с семилетним сыном, которых нашли изрезанных ножами в январе 2018 года в белом внедорожнике; руководитель компании «Газпромтранс» Андрей Бахарев с супругой и охранником, чьи тела были обнаружены в 2019 году в собственном доме топ-менеджера. При этом у него во рту и ножевых ранах находились купюры, из чего следователи пришли к выводу о заказном характере преступления и финансовой причине расправы.

Также банду Худаева подозревают в причастности к исчезновению 17 лет назад супругов Веселовых. Их расчлененные тела нашли закопанными в лесу.

