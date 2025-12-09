Враждовавшие с самой жестокой бандой 90-х бандиты «Шагивалеевские» попали на видео

СК: Завершено следствие по делу банды «Шагивалеевские» об убийствах 5 человек

В Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников банды «Шагивалеевские», враждовавшей с самой жестокой группировкой Сибири, которую создал бывший шахтер Владимир Ифа. В Следственном комитете (СК) России «Ленте.ру» предоставили оперативное видео с фигурантами дела.

На кадрах видно задержание участников преступной группировки. Мужчина говорит о покушении и стрельбе, женщина показывает, как стреляли из автомата.

По делу проходят 55-летний житель Московской области и 64-летний москвич. Им вменяют статьи 105 («Убийство, сопряженное с бандитизмом») УК РФ, 102 («Покушение по предварительному сговору группой лиц») УК РСФСР, 163 («Вымогательство») УК РФ, 209 («Создание устойчивой вооруженной группы (банды) и руководство ею») УК РФ, 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

По данным следствия, банда «Шагивалеевские» действовала с 90-х годов до конца 2005 года. Участники вооруженной группировки в декабре 1993 года обстреляли из пистолетов во дворе дома на бульваре Пищевиков в Воркуте бизнесмена, его жену и водителя. Летальные ранения получил предприниматель, остальные не пострадали. Покушение являлось акцией устрашения, чтобы заставить делиться прибылью.

В мае 1995 года у ресторана на улице Мира бандиты устранили из автомата участника банды Ифы. Через год они в подъезде дома на улице Ленинградской расправились с директором коммерческого предприятия, который находился под криминальным влиянием противоборствующей группировки.

В марте 1997 года в подъезде дома на улице 26 Бакинских Комиссаров 19 прицельных выстрелов получил лидер банды Ифы и его супруга. Троим киллерам выплатили денежное вознаграждение.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Коми вынес приговоры 20 участникам воркутинской преступной организации Ифы.