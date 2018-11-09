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Главаря банды Ифы-Козлова приговорили к пожизненному сроку

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Суд в Коми вынес приговоры 20 участникам воркутинской преступной организации Ифы-Козлова, занимавшейся убийствами, бандитизмом, вымогательством, покушениями, мошенничеством, умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, незаконным оборотом оружия и захватом заложников. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Суд приговорил лидера банды Юрия Козлова и ее активного участника Дениса Армякова к пожизненному лишению свободы. Другим фигурантам назначено от 7 до 25 лет колонии строгого режима. Четверо участников ОПГ, в том числе один из ее главарей Олег Ифа, находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как установил суд, с начала 1990-х бандиты совершили 12 убийств и покушений на убийство, дважды захватывали заложников. Они расправлялись с членами других ОПГ и с участниками своей банды, которые, по мнению преступных авторитетов, заслуживали наказания.

Так, в апреле 1999 года по указанию лидера группировки Юрия Козлова, находившегося в местах лишения свободы, был убит предприниматель Анатолий Харук и тяжело ранен его охранник. Члены преступной группы переоделись в форму сотрудников органов внутренних дел и расстреляли своих жертв из пистолетов, когда они играли в футбол в спортивном комплексе. Харук скончался на месте, а его охранник, получивший тяжкие травмы, выжил.

В январе 2002 года бандиты напали на предпринимателя Александра Агаджаняна, основного конкурента банды по бизнесу, и его помощника Вадима Шишова. Двое участников банды Ифы-Козлова собрали самодельное взрывное устройство и поместили в машину, припаркованную возле здания спортивного комплекса. Устройство сработало, когда потерпевшие выходили из здания; оба получили смертельные ранения. Кроме того, был причинен тяжкий вред здоровью находившихся рядом двоих мужчин и одной женщины.

В ноябре 2004 года члены ОПГ задушили брата Азата Шагивалиева — лидера конкурирующей преступной группировки. Полгода спустя они убили члена этой же группировки Владимира Александрова. Еще несколько убийств было совершено на шестом этаже здания центрального дома быта города Воркуты, в месте основного сбора участников преступной организации Ифы-Козлова.

«Финансирование группировки осуществлялось за счет доходов от рэкета, проституции, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Миллионы рублей поступили в казну группировки от мошенничества с акциями и перепродажи имущества, арестованного службой судебных приставов и приобретенного по заниженной цене. Легализация денежных средств осуществлялась через торговые организации, развлекательные заведения, гостиницы и аптеки», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Банда Ифы-Козлова была создана в начале 1990-х годов на территории Воркуты, в нее входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, участники боевых действий и другие жители города. У истоков сообщества стояли воркутинцы Владимир Ифа и Юрий Козлов. В 1997 году после смерти Владимира лидером стал его брат Олег Ифа.

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