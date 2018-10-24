Севший пожизненно киллер ореховской ОПГ женился на бывшей полицейской

Киллер орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС) Олег Михайлов женился на бывшей сотруднице пермской полиции. Об этом в среду, 24 октября, сообщает «Московский Комсомолец».

Свадьба прошла в тюрьме для пожизненно осужденных «Вологодский пятак», где Михайлов отбывает наказание. По словам 43-летней жительницы Перми, ее не раз звали замуж, но она всем отказывала, потому что ей было скучно с ухажерами. Выбор женщины пал на Михайлова после того, как она увидела его письмо-исповедь в газете.

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По словам супруги осужденного, ее не расстраивает, что она будет видеться с мужем всего два раза в год.

В 90-е годы Олег Михайлов был штатным киллером орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС). Он был единственным в ОПС, кто сам пришел в правоохранительные органы с повинной. Позже его признали виновным в девяти убийствах.

12 декабря 2017 года сообщалось, что Московский областной суд приговорил к 18 годам и восьми месяцам заключения штатного киллера «Ореховской» организованной преступной группировки 51-летнего Игоря Сосновского, более известного как Чипит.

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