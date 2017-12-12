Штатному киллеру «ореховских» Чипиту вынесли приговор за 16 убийств

Московский областной суд приговорил к 18 годам и восьми месяцам заключения штатного киллера «Ореховской» организованной преступной группировки 51-летнего Игоря Сосновского, более известного как Чипит. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила представитель суда Наталья Осипова.

Мужчина признался в 16 убийствах и пяти покушениях, раскаялся в содеянном. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей. По совокупности статей Сосновскому грозило пожизненное лишение свободы, но с учетом полного признания вины, ему дали меньше.

Киллер будет отбывать срок в колонии строгого режима. Он также по решению суда должен возместить пятерым потерпевшим затраты на лечение и моральный вред на общую сумму 19,7 миллиона рублей.

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25 октября Следственный комитет России сообщил, что Сосновский обвиняется в бандитизме, участии в организованном преступном сообществе, 16 убийствах, совершенных из корыстных побуждений как единолично, так и в составе группы, в соучастии еще в пяти убийствах или покушении на них, а также незаконном обороте огнестрельного оружия. «Все преступления совершались с исключительным цинизмом и особо дерзко, преимущественно в дневное время суток», — сказала представитель ведомства Евгения Кирюшина.

Сосновский с 1998 года находился в международном розыске. Среди его жертв — московский адвокат Татьяна Акимцева, которая была застрелена в сентябре 2014 года у своего дома на улице Гашека.

Его подельник, 49-летний Сергей Фролов по прозвищу Болтон, от дачи показаний отказался, расследование его преступлений продолжается.