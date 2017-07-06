МВД опубликовало видео со скрывавшимся 16 лет членом орехово-медведковской ОПГ

Полицейские записали на видео задержанного Александра Шарапова — активного участника печально знаменитой орехово-медведковской организованной преступной группировки (ОПГ). Оперативное кадры в четверг, 6 июля, опубликовала пресс-служба МВД России.

Шарапов был задержан 5 июля в одной из деревень во Владимирской области. Он скрывался от следствия 16 лет — с 2001 года. По версии следствия, с 1994 по 2001 год Шарапов совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области при помощи огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.