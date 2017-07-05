Во Владимирской области задержан находившийся в розыске Александр Шарапов

Активный участник печально знаменитой орехово-медведковской оргпреступной группировки Александр Шарапов несколько часов назад был задержан в одной из деревень во Владимирской области и доставлен в Москву к следователю. Об этом «Ленте.ру» в среду, 5 июля, заявила официальный представитель столичного Главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, он был объявлен в федеральный и международный розыск еще в 2001 году, и тогда же был заочно арестован по подозрению в совершении тяжких преступлений.

«Шарапов, по имеющимся у следствия данным, с 1994 по 2001 годы совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области. Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ», — подчеркнула Иванова.

Представитель столичного главка СКР подчеркнула, что расследование уголовного дела в отношении участников «ореховской» и «медведковской» группировок, совершивших в начале 90-х ряд убийств и других особо тяжких преступлений, активно продолжается. В состав этого преступного сообщества входило более 30 лиц, в отношении большинства из них в период с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров.

28 сентября 2016 года Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего Андрея Пылева, уже отбывающего наказание за совершение убийств в конце 90-х годов. Суд установил, что Пылев являлся одним из руководителей ореховско-медведковского преступного сообщества.