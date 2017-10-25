Силовые структуры
 

Штатный киллер «ореховских» Игорь Сосновский признался в 16 убийствах

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Сосновский
Игорь Сосновский

Одному из штатных киллеров Ореховской организованной преступной группировки, 51-летнему Игорю Сосновскому, больше известному как Чипит, предъявлены обвинения в 16 убийствах и пяти покушениях на убийство. Об этом в среду, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления СКР Евгения Кирюшина.

Она уточнила, что расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и уже направлено в суд.

«Сосновский обвиняется в бандитизме, участии в организованном преступном сообществе, 16 убийствах, совершенных из корыстных побуждений, как единолично, так и в составе группы, в соучастии еще в пяти убийствах или покушении на них, а так же незаконном обороте огнестрельного оружия. Все преступления совершались с исключительным цинизмом и особо дерзко, преимущественно в дневное время суток», — рассказала Кирюшина.

По ее мнению, Ореховская ОПГ «при совершении преступлений не оставляла ни малейших зацепок, и только благодаря кропотливому труду следователей и оперативных сотрудников удалось выйти на след сначала исполнителей, а потом и организаторов и идейных вдохновителей банды».

По данным Кирюшиной, Сосновский с 1998 года находился в международном розыске. Ему, среди прочих, вменяется убийство адвоката Татьяны Акимцевой, совершенное в сентябре 2014 года на улице Гашека в Москве.

Вместе с тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, дело Сосновского будет рассматриваться в особом порядке, так как он заключил сделку со следствием и дал признательные показания по всем фактам преступной деятельности. Его подельник, 49-летний Сергей Фролов по прозвищу Болтон, от дачи показаний отказался, и расследование его преступлений продолжается.

По совокупности статей Сосновскому грозит пожизненное лишение свободы. Но, так как он заключил сделку со следствием, Чипит может рассчитывать на 25 лет лишения свободы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обвиняемого в совершенном больше 20 лет назад убийстве задержали в Петербурге
Скрывавшийся 16 лет участник ореховско-медведковской банды Шарапов арестован
Скрывавшийся 16 лет член ореховско-медведковской ОПГ задержан под Владимиром
Последние новости
Microsoft похоронила Kinect
Названы особые условия контракта Неймара с ПСЖ
Штатный киллер «ореховских» Игорь Сосновский признался в 16 убийствах
Биткоин назвали популярным средством отмывания денег через китайские товары
Украинский чиновник объяснил смысл обстрелов ВСУ жителей Донбасса
Твит Собянина превратился в мем на все случаи жизни
Американская актриса обвинила Стивена Сигала в домогательствах
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

Приворот не туда

За что в России убивают колдуний и гадалок
13:32Сегодня

Бывшего начальника тюремной больницы Петербурга обвинили в смерти осужденной

15:53Сегодня

Бывший глава Нацбанка Абхазии арестован по делу о хищении миллионов у Этуша

11:22Сегодня

Задержан подозреваемый в хищении 28 миллионов рублей у актера Этуша

Силовые структуры00:0117 октября

Твой папа педофил

Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
14:11Сегодня

В Дагестане осудили оперативника за причастность к убийству борца с экстремизмом

13:04Сегодня

Три мигранта за четыре года дважды ограбили богатую рязанскую семью

14:2324 октября

Бойцов ОМОН и СОБР из-за нехватки денег сделают военными через год

Силовые структуры00:0223 октября

Новый пират

Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
13:13Сегодня

Глава Росгвардии раскрыл подоплеку расстрела четверых бойцов в Чечне

10:57Сегодня

В Красноярском крае прессовальная машина убила подростка при заготовке сена

17:4924 октября

В Башкирии депутат убила мужа за мат в ответ на просьбу признаться в любви

Россия
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
В российских тюрьмах разглядели пережитки ГУЛАГа
Заколотого подростка нашли в туалете волгоградской школы
«Девушек меняют часто — клиентов у них много»
Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
Сел и не вышел
Тюремные больницы в России стали фабриками смерти
Оппозиционный активист умер после нападения в Москве
Бывший мэр Архангельска купил хлеб в лавке Стерлигова и получил по лицу
Все материалы
Мир
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
В Берлине поймали исламиста с огромным арсеналом оружия
«Неуязвимый» лидер малайзийской секты погиб в котле-пароварке
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Все материалы
Бывший СССР
Отъем с переворотом
В Молдавии лишают власти «пророссийского» президента
Генерал СБУ раскрыл условия успешного покушения на Порошенко
Ляшко «случайно» трижды выиграл в лотерею
Президент Туркмении проскакал на лошади по безлюдному Ашхабаду
В украинском Генштабе увидели тысячи российских солдат в Белоруссии
В Киеве прокомментировали слова Собчак о принадлежности Крыма Украине
Саакашвили рассказал о ночевке в палатке у здания Рады
Все материалы
Экономика
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Биткоин назвали популярным средством отмывания денег через китайские товары
Банки подтвердили кредитоспособность компаний владельца «Югры»
Путем Достоевского
Баден-Баден стал ближе с началом регулярных авиарейсов «Победы»
Власти Петербурга прокомментировали сообщения о дефиците хлеба
Путин потребовал поднять пенсии военным
В России начались продажи универсала и кроссовера Lada Vesta
Все материалы
Силовые структуры
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Бывший глава Нацбанка Абхазии арестован по делу о хищении миллионов у Этуша
В Дагестане осудили оперативника за причастность к убийству борца с экстремизмом
Три мигранта за четыре года дважды ограбили богатую рязанскую семью
Глава Росгвардии раскрыл подоплеку расстрела четверых бойцов в Чечне
Все материалы
Наука и техника
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Медведю удалили язык с гигантской опухолью
Таинственные инциденты парализовали эксплуатацию бомбардировщиков F-35
Названо главное преимущество новых американских танков
Найден древнейший русский мост в Крыму
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуРеальный пацан
Почему никто не может превзойти Криштиану Роналду и как с этим бороться
Кокорин захотел лежать, спать и в «Барселону»
Итальянский теннисист неудачно принял мяч и сломал крышу стадиона
Буффон назвал условие продолжения карьеры
Шведский хоккеист забросил шайбу из-за ворот соперника
В Toro Rosso исключили возвращение Квята
Роналду воссел на трон
Все материалы
Культура
Луганские трупы
Цирк, лунатики и пытки в новом фильме продюсера «Зеленого слоника»
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
Обитель блаженства
Феминизм с применением плетки — на главной сцене страны
Бывшая жена Гуфа обвинила рэпера в трусости и краже часов
Бывшая солистка Crystal Castles обвинила сооснователя группы в изнасилованиях
Кейт Бланшетт объяснила разницу между сексуальным видом и «желанием трахаться»
Эминем отсудил 414 тысяч долларов у новозеландской партии за эминемскую песню
Все материалы
Интернет и СМИ
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
Твит Собянина превратился в мем на все случаи жизни
Барщевский рассказал о дружбе с пырнувшим ножом журналистку Фельгенгауэр
«Плохого кролика» назвали продолжателем дела вымогателя Petya
Собчак впервые за несколько лет пустят на федеральное ТВ поговорить о политике
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
Московскую элиту пригласили в новый трехэтажный магазин
Dior выпустил уродливые кроссовки-носки за 600 евро
Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды
Созданы люксовые пуховики для богатых маленьких собачек
Nike выпустит к зиме шерстяные кроссовки
Американцы предложили россиянкам очень сексуальное белье
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Десять альпинистов погибли в Монголии
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Британец пролетел над Африкой на ста воздушных шариках
Любопытный бегемотик попал на фотографию помолвки
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Нет, только не это!
Как могли бы выглядеть четырехдверные MINI, Range Rover и Marussia
Тест: угадай национальность автомобиля
Пытаемся отличить японца от американца, а американца – от европейца
Когда за Квята не стыдно
Как Формула-1 провела безошибочный Гран-при США. Ну, почти безошибочный
Тигуанище
Мы поехали на тест одного удлиненного VW Tiguan, а встретили сразу два
Купе-кроссовер BMW X2 показали до официальной премьеры
Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
Mazda показала предвестника новой «тройки»
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы