Штатный киллер «ореховских» Игорь Сосновский признался в 16 убийствах

Одному из штатных киллеров Ореховской организованной преступной группировки, 51-летнему Игорю Сосновскому, больше известному как Чипит, предъявлены обвинения в 16 убийствах и пяти покушениях на убийство. Об этом в среду, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления СКР Евгения Кирюшина.

Она уточнила, что расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и уже направлено в суд.

«Сосновский обвиняется в бандитизме, участии в организованном преступном сообществе, 16 убийствах, совершенных из корыстных побуждений, как единолично, так и в составе группы, в соучастии еще в пяти убийствах или покушении на них, а так же незаконном обороте огнестрельного оружия. Все преступления совершались с исключительным цинизмом и особо дерзко, преимущественно в дневное время суток», — рассказала Кирюшина.

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По ее мнению, Ореховская ОПГ «при совершении преступлений не оставляла ни малейших зацепок, и только благодаря кропотливому труду следователей и оперативных сотрудников удалось выйти на след сначала исполнителей, а потом и организаторов и идейных вдохновителей банды».

По данным Кирюшиной, Сосновский с 1998 года находился в международном розыске. Ему, среди прочих, вменяется убийство адвоката Татьяны Акимцевой, совершенное в сентябре 2014 года на улице Гашека в Москве.

Вместе с тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, дело Сосновского будет рассматриваться в особом порядке, так как он заключил сделку со следствием и дал признательные показания по всем фактам преступной деятельности. Его подельник, 49-летний Сергей Фролов по прозвищу Болтон, от дачи показаний отказался, и расследование его преступлений продолжается.

По совокупности статей Сосновскому грозит пожизненное лишение свободы. Но, так как он заключил сделку со следствием, Чипит может рассчитывать на 25 лет лишения свободы.