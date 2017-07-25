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Крепкие ореховские

Убийца знаменитого киллера Саши Македонского дал признательные показания

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Александр Шарапов и Андрей Пылев
Александр Шарапов и Андрей Пылев
Фото: anabasis-book.ru

25 июля в России традиционно отмечается День сотрудника следственных органов. Накануне профессионального праздника столичный главк Следственного комитета России (СКР) сумел поставить точку в громком деле одиозной орехово-медведковской ОПГ: в ходе спецоперации был задержан один из последних оставшихся в живых ее участников Александр Шарапов. О расследовании громкого дела ореховских, которое длится уже 20 лет, «Ленте.ру» рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел столичного главка СКР Дмитрий Павлов.

Гость из лихих 90-х

«Александр Шарапов был в розыске 16 лет. По нашим данным, он причастен ко множеству тяжких преступлений, среди которых пять убийств. Помимо прочего, Шарапов участвовал в ликвидации легенды российского криминального мира Александра Солоника, известного также под именем Саша Македонский (киллер стрелял с двух рук — по-македонски), и его подруги Светланы Котовой. Это преступление было совершено 1 февраля 1997 года на греческой вилле ореховских неподалеку от Афин; Солоника и Котову напоили и задушили. Причина преступления была прозаична: лидер ореховских Андрей Пылев решил, что Солоник слишком много знал. К примеру, киллер был в курсе, как участники ОПГ по поддельным российским документам получали греческое гражданство. Знал Солоник и о домах и виллах ореховских», — объясняет Дмитрий Павлов.

По словам собеседника «Ленты.ру», информация о том, что один из самых разыскиваемых бандитов лихих 90-х не уехал за границу, а просто живет в деревне под Владимиром, стала полной неожиданностью для сотрудников правоохранительных органов. Как выяснилось, Александр Шарапов остепенился и стал отцом шести детей. Конечно, у следствия были сомнения в том, действительно ли это один из ореховских.

«У нас были генетические образцы Шарапова, его отпечатки пальцев, и мы всерьез готовились доказывать, что задержанный и есть тот самый бандит, который много лет находится в розыске. А он нас всех огорошил. Спрашиваем: "Как фамилия?". Отвечает — Шарапов. И паспорт показывает — его собственный паспорт, уже давно недействительный. Он ведь все эти годы без документов жил. Доставили его в Москву, стали беседовать, и Шарапов много чего рассказал», — говорит Дмитрий Павлов.

Уникальная банда

«Орехово-медведковские — это особая группировка, даже на фоне всей криминальной истории современной России. Она возникла в конце 80-х — начале 90-х годов. Точнее сказать сложно — понятно, что такие банды в один день не появляются. Была информация о том, что в Орехово и в Медведково появилась своя "бригада", но тогда ей особого значения не придали, видимо, да и сил у милиции не было, я уж не говорю про материальную базу. А бандиты в 90-е годы имели лучшие автомобили и современную технику, что очень помогало им в преступной деятельности. В отчетах указано, что появились "ореховские" в 1991 году, на эти данные и принято ориентироваться», — рассказывает наш гость.

По словам Дмитрия Павлова, сегодня, когда бывшие главари ореховских и медведковских дают показания, они попросту не могут вспомнить, кто и что конкретно делал в 90-е годы. Их показания выдержаны в духе: «Там был какой-то пацанчик, я его отправил — он деньги и принес. Только потом случайно узнал, что он этому карасю в машину гранату кинул». Из-за подобных размытых описаний следователям не всегда удавалось устанавливать всех, причастных к преступлениям 90-х годов: они были вынуждены по крупицам восстанавливать участников и картины происшествий.

«Судя по отчетам, в банду входило от 50 до 80 человек. В начале 1993 года две группировки — ореховские и медведковские — объединились под единым руководством, чтобы крепче стоять против конкурентов. Но становление подобной структуры заняло не один месяц», — объясняет собеседник «Ленты.ру».

Робин Гудов не вышло

«Обе эти группировки — и ореховские, и медведковские — создавались для одного: отъема денег. Когда в 90-е годы массово появлялись коммерсанты и начинали зарабатывать, к ним приходили крепкие ребята, которые за "крышу" брали себе от 30 до 70 процентов с дохода предпринимателя. Для понимания: в те времена, когда машина стоила три-пять тысяч долларов, ежемесячно ореховским приносили до полумиллиона долларов. У них даже были специальные квартиры, куда коммерсанты привозили деньги», — рассказывает Дмитрий Павлов.

В материалах следствия есть данные о том, что за несколько дней осени 1995 года только в одной из таких специальных квартир оказалось 263 тысячи долларов: 50 тысяч — от директора крупной сети автосалонов, 48 тысяч — от директора одного из московских рынков, 40 тысяч — от сотрудника коммерческого банка, 100 тысяч — от известного предпринимателя. Эти огромные суммы учитывались в обычной тетради в клеточку, и те, кто непосредственно получал деньги, всегда утаивал от начальства небольшой процент от огромной дани.

«В подобные лихие времена, пытаясь оправдать свою криминальную деятельность, бандиты создавали так называемые белые фирмы и в дальнейшем становились респектабельными бизнесменами. Даже самый старший из знаменитой династии Рокфеллеров сказал как-то: "Я могу отчитаться за каждый заработанный мной миллион, кроме самого первого". Подобных историй много в США, во Франции, в Германии, но в России я ничего подобного не знаю. Рэкет у нас стал пиявкой, которая ничего не давала кормящей ее руке и постепенно убивала ее», — говорит Павлов.

Птицы невысокого полета

«Все, что получали члены орехово-медведковской ОПГ, они тратили на себя: покупали богатые виллы в Греции и дорогие машины, взятками помогали задержанным... Но ни один из них ни копейки не потратил на дело: не вложился в учебу, развитие или создание собственной фирмы. Этих героев 90-х не нужно идеализировать: они были хорошо вооруженными быками, в лучшем случае — с богатой фантазией. Для них было проще совершить преступление, чем годами развивать и преумножать даже готовое предприятие. Соответственно, интересы у них были приземленными. Своих такие бандиты в основном убирали за то, что те брали не по чину. Причем если информация приходила — никто не разбирался, было такое или не было: человека просто приговаривали к смерти и устраняли», — объясняет наш гость.

По данным следствия, на счету орехово-медведковской ОПГ более 50 жизней. Среди жертв бандитов и коммерсанты, которые не смогли расплатиться по счетам, и партнеры членов группировки, и их руководители. Причиной расправы вполне могли стать «лишние» знания: именно так случилось с легендарным киллером Солоником.

«Можно вспомнить и другую громкую историю, которая произошла 25 февраля 1997 года в ресторане "Санта-Фе" на Мантулинской улице: там убили несколько человек, в том числе вора в законе Артура Кюльбякова. Следователи долго не могли раскрыть это дело, ведь Кюльбяков был не только криминальным авторитетом, но и близким другом и сторонником самого Аслана Усояна (Дед Хасан). Соответственно, копали именно в этом направлении. На деле все оказалось проще: убитые делали для орехово-медведковской ОПГ фальшивые документы, по которым те получили греческое гражданство и смогли потом купить себе виллы и квартиры. Как недавно выяснилось, убийцы, среди которых знаменитый киллер Александр Пустовалов (Саша-солдат), прознали, что их жертвы оформили такие же документы одному из своих. Бандиты расстроились. Результат — три трупа», — заключает Дмитрий Павлов.

Несмотря на давность преступлений, следователи продолжают кропотливую работу по раскрытию всех преступных эпизодов, относящихся к 90-м годам. На сегодняшний день большинству участников орехово-медведковской ОПГ уже вынесены обвинительные приговоры, они отбывают длительные сроки в колониях строго режима. К июлю 2017 года вынесено 49 таких приговоров, общий срок по ним превышает 800 лет.

Игорь Надеждин

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