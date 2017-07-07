Скрывавшийся 16 лет участник ореховско-медведковской банды Шарапов арестован

Суд в Москве арестовал участника ореховско-медведковского преступного сообщества Александра Шарапова. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

По данным следствия, Шарапов с 1994 по 2001 год совершил пять убийств на территории Москвы и Подмосковья. При этом он использовал огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Мужчина был объявлен в федеральный и международный розыск еще в 2001 году.

О задержании Шарапова стало известно 5 июля. Силовики нашли его в одной из деревень во Владимирской области и доставили в Москву.

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В состав ореховско-медведковского преступного сообщества входило более 30 человек, большинство из них уже осуждены к длительным срокам.

28 сентября 2016 года Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор одному из руководителей ореховско-медведковской банды, 54-летнему Андрею Пылеву. В 2001 году он был осужден на 21 год за убийство пяти человек. Однако следствие установило, что в период с 1995 по 2001 год Пылев совершил еще восемь убийств и четыре покушения как на столичных предпринимателей, так и лидеров различных преступных группировок. Пылева приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, продлив срок его заключения на четыре года.