Обвиняемого в совершенном больше 20 лет назад убийстве задержали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге обвиняемого в убийстве, совершенном более 20 лет назад, и все это время находившегося в розыске. Об этом в четверг, 31 августа, «Ленте.ру» сообщил Сергей Капитонов, официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 декабря 1996 года в лесополосе Киевского шоссе было обнаружено тело петербуржца 1968 года рождения с огнестрельным ранением головы. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 103 УК РСФСР («Убийство»). Удалось установить и личность подозреваемого — им оказался местный житель 1977 года рождения.

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«Преступление было совершено на почве неприязненных отношений, и в отношении мужчины заочно было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Капитонов.

Он уточнил, что находившийся все эти годы в розыске обвиняемый был задержан накануне, у него изъяли фальшивый паспорт.

5 июля столичный главк СКР сообщил о задержании Александра Шарапова — активного участника ореховско-медведковской ОПГ, который 16 лет находился в розыске. Его, в частности, обвиняют в шести убийствах.